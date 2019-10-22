محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهمت مأمورية من مباحث التموين وإدارة الطب البيطري بالجيزة ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية.
تحريات العميد خالد أبو العلا رئيس مباحث التموين بالجيزة، توصلت إلى أن مالك ثلاجة لحوم غير مرخصة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم منتهية المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط المدير المسؤول والتحفظ على 4 أطنان لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 أطنان لحوم وأحشاء فاسدة داخل ثلاجة بالعمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.