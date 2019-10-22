ضبط 4 أطنان لحوم وأحشاء فاسدة داخل ثلاجة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين وإدارة الطب البيطري بالجيزة ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية.

تحريات العميد خالد أبو العلا رئيس مباحث التموين بالجيزة، توصلت إلى أن مالك ثلاجة لحوم غير مرخصة، يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم منتهية المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية من ضبط المدير المسؤول والتحفظ على 4 أطنان لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.