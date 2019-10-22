كشف غموض واقعة سرقة 2سبيكة ذهبية و40 ألف جنيه من منزل مدير شركة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من كشف غموض واقعة سرقة 2 سبيكة ذهبية، و40 ألف جنيه، من منزل مدير شركة بمصر القديمة.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغاً من "م. ع. ل"، 44 سنة، مدير شركة يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (جنيه ذهب، 2 سبيكة تزن 50 جرام عيار 24)، ومبلغ مالي 40 ألف جنيه ـ من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتحرر عن ذلك محضر جنح القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين طرف المجني عليه والمترددين على العقار محل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليه "خ. غ"، 19 سنة، ومقيمة ـ دائرة قسم شرطة المطرية.

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بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط، وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها.

وبمواجهتها بالتحريات والمعلومات أيدتها، وأقرت بأنها نظراً لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجني عليه بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية بمسكنه خططت لسرقتها، وفى سبيل ذلك استغلت عدم تواجد المجني عليه بالشقة محل البلاغ، واستولت على المسروقات، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالي 40 ألف جنيه المُستولى عليه، وأقرت بقيامها بالتصرف في المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلها "سيئ النية"، بمبلغ مالي 78 ألف جنيه، وإنفاقها المبلغ المالي على متطلباتها الشخصي.

وأمكن ضبط الأخير، وبحوزته سبيكة، وجنيه ذهب المستولى عليهما، وبمواجهة بما جاء بأقوال المتهمة أيدها، وأقر بقيامه بصهر السبيكة الثانية .

بسؤال المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.