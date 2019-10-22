الداخلية: ضبط 61 قطعة سلاح ناري و137 قضية مخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 61 قطعة سلاح ناري، و137 قضية مخدرات، وتنفيذ 55947 حكم قضائي متنوع.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (61 قطعة سلاح ناري، بحوزة 58 متهمًا)، وتنفيذ (55947) حكم قضائي متنوع، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 6 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث متنوعة.

كما تم ضبط 137 قضية مخدرات، بحوزة 147 متهمًا، وضبط 44 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط (382) دراجة نارية مخالفة، وإعادة (سيارتين- 3 دراجات نارية)، وضبط (29710) مخالفة مرورية، و60 قضية بيئة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.