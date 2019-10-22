ضبط 6 مليون قطعة مستحضرات تجميل بميناء العين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة شرطة موانئ السويس، تحت إشراف اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (263) كرتونة بداخلها (5,576,120 – خمسة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ومائة وعشرون قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأشكال) غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة بالقانون داخل إحدى الحاويات مشمولها هدايا ومناظر جمالية قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء العين السخنة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإسكندرية.

بسؤال المفوض من صاحب الشأن (مستخلص جمركي) نفى علمه بما تحتويه الحاوية من أصناف محظور استيرادها دون الموافقات اللازمة وأن دوره يقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.