سقوط عامل يرتدى نقابًا بعد سرقته 33 ألف دولار من مكتب استيراد بالموسكي- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عامل، لاتهامه بسرقة مكتب استيراد وتصدير بمنطقة الموسكي.

أثناء مرور المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكي، والرائدان محمد زهران وعلي زينهم، معاونا المباحث، بشارع الجيش دائرة القسم اشتبه في إحدى السيدات ترتدي الزي النسائي "نقاب" باستيقافها قامت بالعدو هرباً.

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وبتتبع خط سير هروبها وبضبطها تبين أنه شخص يرتدي النقاب ويدعى "م.ر" عامل بمكتب للاستيراد والتصدير، الكائن الدرب الجديد دائرة القسم، ومقيم حدائق ناصر دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 3548 لسنة 2017م الزاوية الحمراء تبديد، والمقضي فيها بالحبس سنة وبحوزته حقيبة بداخلها مبلغ مالي 33 ألف دولار، و100 ألف جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل المكتب عمله وأقر بأنه نظرا ً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ مالك المكتب محل عمله بمبالغ مالية كبيرة داخل المكتب فخطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك تمكن من اصطناع نسخة من مفتاح المكتب، وبتاريخ اليوم استغل عدم تواجد العاملين وتوجه للمكتب مرتدياً زي نسائي نقاب حتى لا يمكن التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة وتمكن من دخول المكتب مستخدما المفتاح المصطنع وسرقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته باستدعاء صاحب المكتب محل الواقعة اتهمه بالسرقة، واقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعقيد أحمد البارودي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.