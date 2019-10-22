ضبط هارب من غرامات بـ 2 مليون و600 ألف جنيه بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، هارب من حكم غرامات بقيمة 2 مليون و600 ألف جنيه بمنطقة الشرابية.

تمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والرواد حسام أيمن وعلي سلطان، وعمر الداوودي، وإسلام فهمي، ضباط مباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "إ.و" عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم غرامة مباني، والمقضي فيهما بإجمالي غرامات مالية مستحقة، بلغت اثنان مليون وستمائة واثنان وستون ألف وثمانمائة جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، إلى النيابة العامة.