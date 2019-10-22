مباحث السلام تحبط مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إحباط مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الأهالي بمنطقة السلام، بسبب معاكسة فتاة، وضبط طرفي المشاجرة.

وردت معلومات للمقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها حيازة مجموعة من الأشخاص لأسلحة نارية وبيضاء بشارع كمال حجاب من شارع الأربعين دائرة القسم بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر فيما بينهم بسبب خلافات حول الجيرة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات انتقل الرائدان علي كساب، وعمرو عزت، معاونا مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط طرفي المشاجرة وهم كلاً: من طرف أول "جاد الرب. ص"، مدرس، وناصر، عاطل، ومصطفي، طالب نجل الثاني.

وضبط بحوزته سلاح أبيض مطواة، طرف ثاني عبد الله مقاول والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 14359 لسنة 2015م السلام أول سلاح، وأدهم، عاطل نجل الراب، وضبط بحوزته طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، عدد 9 طلقات من ذات العيار، محمد عامل وضبط بحوزته سلاح أبيض سكين، سالم حارس جراج، وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12مم وعدد 3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهم أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالمعلومات والتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدوها واعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الإعداد للتشاجر بسبب قيام الثالث بمعاكسة نجلة المتهم الرابع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واحاله العقيد أيمن سمير، مأمور قسم السلام أول، إلى النيابة العامة.