سقوط عصابة سرقة كابلات التليفونات في بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات التليفونات بمنطقة بولاق أبو العلا.

أثناء مرور المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، والرواد إبراهيم القوصي، ومحمد هاني، وأحمد حمدي، ضباط مباحث القسم، بشارع الجلاء دائرة القسم تمكنوا من ضبط كل من "ع.ه"، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 5569 لسنة 2015م مصر القديمة سرقة بالإكراه، و"ه.ع" عاطل، و"ا.س"، عاطل، "ج.ج" عاطل، وبحوزتهم المضبوطات التالية 4 جاكوش، أزمة حديدية، عتلة حديدية، مفتاح ربط إنجليزي، خوذة رأس حال شروعهم في سرقة كابلات كهربائية خاصة بإحدى غرف كابلات التليفونات بالشارع محل الضبط ونتج عن ذلك حدوث تلفيات عبارة عن عدد 2 قطع بالكابل المغذى لمنطقة وسط المدينة وظهور عدد 30 عطل على شاشة الأعطال وفقا لما ورد بالتقرير المبدئي لمهندس قسم الصيانة بالشركة المصرية للاتصالات.

وبمواجهتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، والعقيد علاء خلف الله، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام المضبوطات حيازتهم بقصد التصرف فيها بالبيع.

تحرر عن ذلك محضر جنح القسم، وأمر العميد محمد محجوب، مأمور قسم بولاق أبو العلا، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.