القبض على 4 أشخاص تخلصوا من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية، القبض على 4 أشخاص؛ تخلصوا من جثة عامل بإحدى المزارع، انهالت الرمال عليه ما أدى إلى وفاته، حال تنقيبهم عن الآثار.

كان قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص (عامل بإحدى شركات الاستثمارية)، بعثوره على جثة لشخص مجهول بإحدى مزارع الموالح التابعة للشركة بدائرة القسم، وما تبين أنها لـ"مزارع - مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق" وبه سحجات وكدمات متفرقة.

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وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى قيام المجنى عليه بالتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع 5 أشخاص آخرين (صاحب مصنع منظفات - عامل - كهربائي - عاطلان) ، وحال قيام المجنى عليه بالنزول للحفر انهالت الرمال عليه مما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وقرروا أنه عقب وفاة المذكور أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمصنع المنظفات ملك الأول، قاموا باستخراجه باستخدام حبل ونقل جثته لمكان العثور باستخدام سيارة ملاكي ملك الأول لإخفاء جريمتهم، وأرشدوا عن المصنع وتبين أنه مكون من طابق واحد ووجود حفرة بعمق 5 أمتار، والأدوات المستخدمة للحفر، وكذا السيارة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.