أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب" يكشف بالأرقام حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "صناعة النواب" يكشف بالأرقام حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الأفريقي مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال أفريقيا الاقتصادي والتعاون المشترك في مجال صناعة الألماس، بيئة الأعمال، التحول الرقمي والموارد المعدنية، الزراعة، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسي والأفريقي في التنمية المستدامة.

وأضاف عامر، أن جلسات المنتدى ستركز أيضا على نقاط النمو والمشاريع المشتركة طويلة الأجل والمناطق الاقتصادية كنموذج للتوطين الفعال للإنتاج، وإمكانيات المناطق الاقتصادية الخاصة مثل مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر وسيشارك في نقاشات الجلسة المخصصة للمنطقة الصناعية الروسية المهندس يحيي زكي رئيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، بنديكت أوكاي أوراما رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، ايليا بوميجالوف المدير العام للصناعات الروسية، أندريه سليبنيف مدير مركز التصدير الروسي، وميخائيل أورلوف رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري.

وأشار المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن المنتدى الروسى الأفريقي يركز على 3 محاور رئيسية وهي تطوير العلاقات الاقتصادي وإنشاء مشاريع مشتركة والتعاون في المجالات الإنسانية والاجتماعية، كما سيتم تنظيم معرض للشركاء التجاريين ومعروضاتهم على هامش المنتدى الاقتصادى الأفريقي الروسي بهدف التعريف بالقدرات والابتكارات الاقتصادية والعلمية والبيئية والثقافية للدول المشاركة في المنتدى، وسيعرض المشاركون في المعرض عددا من المشروعات، والتقنيات المتقدمة في بعض القطاعات منها التعدين، الكيمياء، الآلات، الطاقة، الزراعة، النقل، والصحة العامة.

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وعلى الجانب الاقتصادى، قال "عامر" إن حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول أفريقيا ارتفع بأكثر من 17% خلال العام الماضي، ليتجاوز 20 مليار دولار، وخلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2017، زاد إجمالي حجم الصادرات الروسية إلى أفريقيا بمقدار ثلاثة أضعاف من 5 مليارات دولار إلى نحو 15 مليار دولار، كما زاد حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا بشكل ملحوظ خلال عام 2018، حيث بلغ نحو 66ر7 مليار دولار.

ولفت إلى أنه ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 1ر4% خلال عام 2018 لتسجل نحو 4ر526 مليون دولار مقارنة بنحو 6ر505 مليون دولار خلال عام 2017، نتيجة ارتفاع حجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والسلع الصناعية خاصة منتجات الصناعات الغذائية والكيماوية.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل اليوم الثلاثاء إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية- الأفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادى المشترك التي تنطلق غدًا الأربعاء برئاسة مشتركة للرئيس السيسي ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.

