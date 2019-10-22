أخبار مصر | "سعفان" من البرلمان: "القوى العاملة" لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" من البرلمان: "القوى العاملة" لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي، إن الوزارة لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق، مُشيرًا إلى أن هناك تمسك بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حال وقوع أي مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وانتقد سعفان، اتجاه بعض العمال لوقف العمل وتعطيل الإنتاج، مؤكدًا أن هناك تواصلا دائما بين الوزارة ولجنة القوى العاملة بالمجلس للتعبير عن الشراكة في كافة الأعمال التي تتم، مُشيرًا إلى أنه منذ ٢٠١٦ كان لزامًا على الوزارة أن تواجه تحدي وضع اسمها في قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية، إلى أن صدر قانون التنظيم النقابي، وهو ما ترتب عليه تحسين صورة مصر أمام المجتمع الدولي وتنفيذ الاتفاقيات.

وردا على استفسارات النواب خلال الاجتماع، بشأن مصير المتدربين ومتابعتهم، قال وزير القوى العاملة، إن هناك قاعدة بيانات لكل من يتلقى التدريب لربطهم بسوق العمل، وحول استفسارات النواب على عدم ملائمة الوظائف لخبراتهم ومؤهلاتهم، رد "سعفان": الشاب المتحرك أفضل من الساكن، فيجب على الشاب القبول بالفرص المتاحة ومن خلال هذه الفرصة من المتوقع أن يجد الفرصة الملائمة.

كما أكد وزير القوى العاملة، أن ملف التدريب من أهم الأولويات على جدول أعمال الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم التعهد أمام رئيس الجمهورية بأن يشهد عام ٢٠١٩ نقلة كبيرة في عمليات التدريب والتأهيل، مُذكرًا أن بعض مراكز التدريب كانت مهملة إلا أنه مع توجه الوزارة نحو تحسين مستويات التدريب تم تأهيل عدد من المراكز بالإضافة إلى الوحدات المتنقلة، وتابع: "إعادة تأهيل مراكز التدريب يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة، لذلك نسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي"، مستشهدًا بما تم من حصيلة تراخيص الأجانب بواقع ١٤٠ مليونا في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، ومن المتوقع أن تصل إلى ضعف الرقم في العام المالي المقبل ٢٠٢٠، نافيًا مجاملة أحد في توفيق الأوضاع بالنسبة للنقابات العمالية، قائلا: "كل نقابة تقدمت بأوراق سليمة ١٠٠% للوزارة لتوفيق أوضاعها تم استكمال أوراقها واعتمادها عملا بمواد القانون الجديد".

من جانبه، أكد حسام الجمل، مستشار الوزير لقطاع المعلومات، أن هناك تعاون مع الإنتاج الحربي في ١٨ تطبيق بشأن الصحة والسلامة المهنية والتشغيل، مُؤكدًا أننا نعمل على تطوير مكاتب القوى العاملة البالغ عددها ٧٠٠ مكتب، وميكنة كاملة لمكاتب التشغيل والصحة والسلامة، كما أن الوزارة تعمل على تطبيق يربط العاملين المصريين بالخارج مع وزارة القوى العاملة.

