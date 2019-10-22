أخبار مصر | "النقل": خطة لإنشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية وربطها بالسكك الحديدية

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، اهتمام الجانب الفرنسي بالاستثمار في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، حيث يتم اعداد خطة متكاملة لانشاء عدد 7 موانئ جــافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.

وأوضح أن إنشاء هذه الموانئ الجافة، سيساهم في تحقيق عدة أمور على رأسها:

- منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية.- دعم الاقتصاد القومي المصرى بزيادة الإيرادات المحققة.- تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.- الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع.- تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة.- تحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية.- الحــد من الآثــــار البيئية السلبية.

كما استعرض الوزير المواقع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بجمهورية مصر العربية وهي:

- ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من اكتوبر.

- ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان.

- ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة.

- ميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة.

- ميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة.

- ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة.

واكد على انه تم البدء فى توصيل المرافق بالأراضى الخاصة بالموانئ الجافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية 1.141 مليار جنيه.

كما تم الإنتهاء من إعداد دراسات مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر والطرح على التحالفات المؤهلة وتم تلقى العروض بتاريخ 2019821 وجارى حاليا استكمال تقييم العروض المقدمة من التحالفين وسيتم الاعلان عن نتيجة التقييم الفني قريبا ليبدأ بعدها مرحلة التقييم المالي يعقبها اعلان التحالف الفائز بالمشروع.

كذلك اعلن انه جارى طرح مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان على المستثمرين للبدء فى التنفيذ.

من جانبه أبدى الجانب الفرنسي اهتمامه بالاستثتمار في المنطقة الاقتصادية واقامة عدد من المشروعات بها.

Advertisements

وناقش الجانبان التعاون في مجال النقل البحري حيث أبدى الجانب الفرنسي اهتمامه بالاستثمار في ميناء الاسكندرية وخاصة في رصيف 55.

حيث أكد الوزير أن كل الموانئ البحرية سيتم تطويرها نظرا للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.

فمشروع إنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية يعد أحد أهم المشروعات، التي تقيمها وزارة النقل باعتبار ميناء الإسكندرية أحد أهم الموانئ المصرية، حيث تتم معظم الصادرات والواردات من خلاله.

إنشاء محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية سيكون على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480.

سيتم ربط ميناء الاسكندرية بميناء 6 اكتوبر الجاف حيث أنه من المخطط تنفيذ خط سكة حديد ( المناشى 6 أكتوبر ) بطول 60 كم بتكلفة تقديرية 2.4 مليار جنيه لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر وخاصة مع تخطيط النقل انشاء ازدواج الخط المفرد امبابة المناشي الاتحاد القباري بالأسكندرية.

جاء ذلك خلال لقاءه مه السيد رودلف سعادة رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA الفرنسية لمناقشة تدعيم التعاون في المجال البحري بين الموانئ المصرية والخط الملاحي CMA أحد لخطوط الملاحية العالمية.

وكذلك التعاون في مجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستية وحضر اللقاء المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقيادات النقل البحري.