أخبار مصر | برلماني: التفاعل المباشر مع المواطنين أداة ناجحة للنهوض بالدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: التفاعل المباشر مع المواطنين أداة ناجحة للنهوض بالدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن التفاعل مع المواطنين المصريين بشكل مباشر على أرض الواقع والاستماع لمشكلاتهم وأزماتهم تعتبر أداة وإستراتيجية ناجحة من أدوات النهوض بالدولة في مختلف المجالات.

وأضاف طلعت، إنه تقدم خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بـ 3 مشروع قانون، أبرزها: قانون نظام الإدارة المحلية، فيما تقدم خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب بـ 14 مشروع قانون، أبرزها: تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومنع جرائم الكراهية ومكافحتها، كما تقدم بـ2 بيان عاجل، أبرزها: تشكيل لجنة فنية لفحص الأجهزة الطبية بمستشفى روض الفرج العام، هذا إضافى إلى تقدمه بـ 3 طلب مناقشة، أبرزها: مناقشة حوادث الطرق وخطة الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق، مُضيفا أنه في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، تقدم بـ 4 مشروع قانون، أبرزها: إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، و3 طلب مناقشة، أبرزها: خطة الحكومة للتواصل الإعلامى وزيادة الصادرات للقارة الأفريقية، وتقدم أيضًا بـ 2 طلب إحاطة، أبرزها: سوء حالة حى روض الفرج، و4 اقتراح برغبة، أبرزها: ترميم قصر طوسون باشا وتطوير عشوائيات روض الفرج.

أما خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فقد تقدم عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، بـ 5 مشروع قانون، أبرزها: إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى وتعديل بعض مواد قانون نقابة المهندسين، كما تقدم بـ 2 طلب مناقشة، أبرزها: تطوير منطقة أرض اللواء التابعة لحى العجوزة وهى منطقة عشوائية، و5 طلب إحاطة، أبرزها: انتشار التوك توك فى الشوارع وعدم تطوير مكتب بريد ميدان الأفضل بشبرا.

وفيما يتعلق بالبيانات العاجلة، فقد تقدم جون طلعت، خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب بـ 1 اقتراح برغبة، هو، إنشاء إشارة مرور إلكترونية أو سلم مشاة بجزيرة بدران والترعة البولاقية بشبرا، 1 سؤال، هو، اجراءات وزارة الإتصالات للتحول إلى مجتمع رقمى.