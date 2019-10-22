أخبار مصر | برلماني: التفاعل المباشر مع المواطنين أداة ناجحة للنهوض بالدولة

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وأضاف طلعت، إنه تقدم خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بـ 3 مشروع قانون، أبرزها: قانون نظام الإدارة المحلية، فيما تقدم خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب بـ 14 مشروع قانون، أبرزها: تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومنع جرائم الكراهية ومكافحتها، كما تقدم بـ2 بيان عاجل، أبرزها: تشكيل لجنة فنية لفحص الأجهزة الطبية بمستشفى روض الفرج العام، هذا إضافى إلى تقدمه بـ 3 طلب مناقشة، أبرزها: مناقشة حوادث الطرق وخطة الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق، مُضيفا أنه في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، تقدم بـ 4 مشروع قانون، أبرزها: إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، و3 طلب مناقشة، أبرزها: خطة الحكومة للتواصل الإعلامى وزيادة الصادرات للقارة الأفريقية، وتقدم أيضًا بـ 2 طلب إحاطة، أبرزها: سوء حالة حى روض الفرج، و4 اقتراح برغبة، أبرزها: ترميم قصر طوسون باشا وتطوير عشوائيات روض الفرج.
أما خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، فقد تقدم عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج، بـ 5 مشروع قانون، أبرزها: إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعى وتعديل بعض مواد قانون نقابة المهندسين، كما تقدم بـ 2 طلب مناقشة، أبرزها: تطوير منطقة أرض اللواء التابعة لحى العجوزة وهى منطقة عشوائية، و5 طلب إحاطة، أبرزها: انتشار التوك توك فى الشوارع وعدم تطوير مكتب بريد ميدان الأفضل بشبرا.
وفيما يتعلق بالبيانات العاجلة، فقد تقدم جون طلعت، خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب بـ 1 اقتراح برغبة، هو، إنشاء إشارة مرور إلكترونية أو سلم مشاة بجزيرة بدران والترعة البولاقية بشبرا، 1 سؤال، هو، اجراءات وزارة الإتصالات للتحول إلى مجتمع رقمى.