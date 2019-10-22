أخبار مصر | "عربية النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الوضع بالعراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عربية النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة آخر تطورات الوضع بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر تطورات الوضع في العراق، بحضور وزير مفوض مدير شئون المشرق العربي.

وناشدت اللجنة خلال الاجتماع، الشعب العراقي قطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن، والحرص على تماسك النسيج المجتمعي، مُعلنة عن رفضها لكافة التدخلات الأجنبية أو استخدام بعض الجماعات الإرهابية لضرب وحدة دولة العراق الشقيقة، مُثمنة دور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والداعم لاستقرار العراق وسلامته، مؤكدة ثقتها في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية ومختلف القوى السياسية وأبناء الشعب العراقي على تجاوز كافة العقبات التي يواجهها العراق حاليًا.

وأيدت اللجنة جهود العراق في محاربة الفساد الذي استشرى في الداخل حتى لا يعرقل جهود الدولة في التنمية، ودعت اللجنة إلى العمل على تحسين أوضاع العراقيين الاقتصادية والاجتماعية وإعادة تدعيم الأوضاع الاقتصادية عن طريق خلق فرص عمل ودعم الاستثمار داخل العراق.