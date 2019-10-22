أخبار مصر | فرج عامر: سياسة الرئيس لإنجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ممتازة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: سياسة الرئيس لإنجاح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ممتازة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ممتازة ويجب على الحكومة العمل على تحقيق الآليات الإدارية والتسهيلات اللازمة لإنجاح السياسة ذاتها.

وأضاف "عامر"، أن نتاج سياسة الرئيس في دعم المشروعات الصغيرة تتمثل في أن إجمالي التمويل لجهاز المشروعات الصغيرة وذلك اعتبارا من عام 1992 وحتى 31/ 12/ 2018 بلغ 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر لتنفيذ نحو 157 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاح أكثر من 233 ألف فرصة.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعمل على إزالة ونسف جميع المشكلات والروتين والبيروقراطية أمام هذه المشروعات لإنجاح سياسة الرئيس، مطالبا بمضاعفة التمويل المقدم لتشجيع إقامة هذه المشروعات ولتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات ناجحة تتيح لهم فرص عمل وتحسن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.