أخبار مصر | وزيرة التضامن: 10 ملايين رسالة محمول للتوعية ببرنامج الأسر البديلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: 10 ملايين رسالة محمول للتوعية ببرنامج الأسر البديلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة شكلت عام 2014 اللجنة العليا للأسر البديلة والتى يرأسها قاضى من مجلس الدولة، وتضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومشيخة الأزهر ودار الإفتاء والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومؤسسات المجتمع المدنى وتعقد اجتماعاتها بشكل دورى، وقد نجحت في إلحاق 11 ألفا و500 طفل في أسر بديلة خلال السنوات الماضية.وأشارت الوزيرة خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فيكتوري لينك، رفع وعى المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، إلي أن الطرفان اتفقا علي أن توفر الشركة ١٠ مليون SMS علي مدار عامين تُستخدم للتواصل مع الجمهور المستهدف، علي أن تتولى الوزارة توفير محتوى الرسائل المطلوب استخدامها للتوعية عن برنامج الأسر البديلة.

وجاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فيكتورى لينك، موقعا عن الطرف الأول الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الأجتماعي، وعن الطرف الثاني أنجى الصبان المدير التنفيذى لشركة فيكتورى لينك، بمقر الوزارة بالعجوزة.

ويهدف البروتوكول رفع وعى المواطنين عن أفضلية كفالة الأطفال في أسر بديلة، وهذا البروتوكول يأتي ضمن رؤية الوزارة لدعم مفهوم الأسر البديلة لتوفير بيئة آمنة وحياة مستقرة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، حيث أن الأسرة هى البيئة الأمثل لتنشئة الطفل.

يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص مجهولي النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم وذلك من خلال، تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.

وترتكز استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الأسر البديلة على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية، والهدف من ذلك، هو توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.