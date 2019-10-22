أخبار مصر | تعرف على مسابقة "الحلم المصري" ومجالات التنافس بها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مسابقة "الحلم المصري" ومجالات التنافس بها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مسابقة الحلم المصري، والتي تهدف إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.

ويتنافس المشاركون في المسابقة في مجالات عده مثل:

الفن التعبيري

الرواية

القصة

المسرح

إلقاء الشعر

الغناء الفردي

كورال

تأليف الشعر

عزف فردي

الإنشاد الديني

وتضم المسابقة 1400 مشارك من مختلف الإعاقات مثل

إعاقة سمعية

إعاقة بصرية

إعاقة ذهنية

إعاقة حركية

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وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوي القدرات والهمم"، النسخة الرابعة من مسابقة "الحلم المصري"الثقافية والفنية والرياضية، والتي تنفذها الوزارة خلال الفترة من (30-20) أكتوبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بإجمالي (1400) مشارك مقسمة على فوجين.

يضم الفوج الأول من مسابقة "الحلم المصري" محافظات "بني سويف، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح، القليوبية، السويس، الجيزة، الاسكندرية، أسيوط، القاهرة، المنيا، البحيرة"، والذي ينفذ خلال الفترة من (20-24) أكتوبر الجاري، بإجمالي (700) مشارك في مختلف الإعاقات (إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، إعاقة ذهنية، إعاقة حركية).

يضم الفوج الثاني محافظات "الغربية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، أسوان، قنا، شمال سيناء، بورسعيد، الأقصر، دمياط، الدقهلية، الفيوم، سوهاج"، سيتم تنفيذه خلال الفترة من (25-29) أكتوبرالجاري.

ويحضر فعاليات المسابقة الدكتور وليد رجب والدكتور محمد عبد الستار عضوا مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، هدى أبو ضيف من الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الشباب والرياضة.

