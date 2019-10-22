أخبار مصر | "إفريقية النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة سبل التعاون بين مصر والأفارقة في كافة المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إفريقية النواب" تعقد اجتماعا لمناقشة سبل التعاون بين مصر والأفارقة في كافة المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور السفير أبوبكر الحفني مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، وذلك للتشاور والتنسيق بشأن رؤية التحرك البرلماني لمساندة تحرك السلطة التنفيذية خاصة في ظل التحديات الأفريقية الراهنة بالإضافة إلى لعب دورًا فاعلًا ونشط في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك وتعظيم الدور المصري في أفريقيا من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بهدف دعم التعاون الاقتصادي.

كذلك تنشيط التعاون الفني مع الدول الأفريقية من خلال الدور المحوري للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، في نقل الخبرات وبناء الكوادر من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها للدول الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمنح للأشقاء الأفارقة.