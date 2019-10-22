أخبار مصر | عاجل.. بيان هام من "الطيران" بعد قرار بريطانيا استئناف رحلاتها إلى مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان هام من "الطيران" بعد قرار بريطانيا استئناف رحلاتها إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الصادر من الحكومة البريطانية، بشأن استئناف رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ.

الوزارة قالت إن هذا القرار يعد مؤشرًا للعلاقات والثقة بين مصر والمملكة المتحدة، وتتويجًا للتنسيق الاستراتيجي الذي تم بين حكومة الدولتين.

رحبت وزارة الطيران المدني، بالبيان

وتأمل وزارة الطيران المدني، أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.