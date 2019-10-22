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أخبار مصر | عاجل.. بيان هام من "الطيران" بعد قرار بريطانيا استئناف رحلاتها إلى مصر

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رحبت وزارة الطيران المدني، بالبيان الصادر من الحكومة البريطانية، بشأن استئناف رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ.
الوزارة قالت إن هذا القرار يعد مؤشرًا للعلاقات والثقة بين مصر والمملكة المتحدة، وتتويجًا للتنسيق الاستراتيجي الذي تم بين حكومة الدولتين.

وتأمل وزارة الطيران المدني، أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.

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