أخبار مصر | رفع درجة الاستعداد بمديرية الصحة بالقليوبية لمواجهة الشتاء

لفصل الشتاء واحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

كما أمر بمنع إجازات مديري المستشفيات وضرورة تواجدهم بالعمل خلال الفترة المتوقعة من سوء الأحوال الجوية.

وقال الدكتور سيد مراد، مدير عام الطب العلاجي، أن خطة المديرية تتمثل في مضاعفة أعداد الأطقم العاملة طوال 24 ساعة من الأطباء والتمريض وباقي العاملين بأقسام الطواريء مع زيادة عدد الاستشاريين والاخصائيين خاصة في تخصصات الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والرعاية المركزة.

وأضاف، إلى جانب زيادة عدد أسرة الطواريء عن طريق توافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية مع وجود أطباء وتمريض مدربين على أعمال الإنعاش القلب الرئوي والتعامل مع الحالات الحرجة، كما يتم توافر الأدوية والمستلزمات بكميات إضافية مع تواجد صيدلي على مدار الساعة وتوافر أكياس الدم من الفصائل المختلفة وبكميات مناسبة كذا توافر اسطوانات الأكسجين وتوافر الإنارة البديلة ومستلزمات التشغيل بكفاءة عالية.

وأضاف الدكتور محمد جمال، مدير إدارة الطواريء بالقليوبية، أن غرفة الطواريء بالمديرية تعمل على مدار اليوم والليلة مع متابعة تواجد النوبتجيات بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة وجاهزية تلقي البلاغات عن أي حالة طارئة مع سرعة اتخاذ اللازم.

وأردف جمال موضحًا جاهزية كافة أجهزة الطواريء والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة أنه تم تجهيز غرف الانتشار السريع للطلب عند الاحتياج لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة.