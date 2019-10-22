أخبار مصر | محافظ الجيزة: رفع 1400 حالة إشغال للمقاهي والمحلات وضبط 35 "توك توك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: رفع 1400 حالة إشغال للمقاهي والمحلات وضبط 35 "توك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة، سلسلة من حملات رفع الإشغالات ومواجهة كافة المخالفات والتعديات بقطاع هضبة الأهرام.

وكشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم إزالة حوالي 1400 حالة إشغال للمحلات والمقاهي والمنشأت التجارية المخالفة بحدائق الأهرام، وذلك خلال حملات تم تنفيذها، في إطار الخطه التي وضعتها المحافظة لإعادة الإنضباط إلي القطاع وإزالة كافة أوجه المخالفات منه.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 مركبة توك توك وموتوسيكل غير مرخصه و تم التحفظ عليها من خلال الإدارة العامة للمرور التي شاركت بحملات داخل القطاع لتنظيم الحركة المرورية وضبط المركبات الغير مرخصه والمخالفة ورخص السير.

ونوه أن حالات الإشغال التي تم رفعها شملت إزالة أكشاك وفتارين وعربات مأكولات مخالفة وكراسي وطرابيزات للمقاهي والكافيتريات وتروسيكلات مأكولات وشماسي وفروشات للباعه ومستلزمات المطاعم.

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أكد راشد أن الحملات ستتوالي علي القطاع يومياً لإعادة الإنضباط وإستعادة الطبيعة السكنية للقطاع والتي تحظر وجود أي أنشطة تجارية داخلها نظراً لوجود مناطق خدمية محددة مسبقاً.

وقامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالتعاون مع حي الهرم، بالدفع بـ 15 معدة نظافة متنوعة لرفع القمامة والمخلفات المتراكمة داخل القطاع، حيث تم رفع حوالي 220 طن مخلفات علي مدار يومين من مناطق 21 ج و 10ج جاردينيا و 189 ل وشارع الضغط وعدد من الشوارع الحيوية الأخري مؤكداً علي إستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بالقطاع بالكامل.

أشار راشد في تصريحات له أن المحافظة تلقت العديد من شكاوي مواطنيها من سكان حدائق الأهرام، والخاصة بوجود إشغالات للمحلات والمقاهي ومخالفات بناء وتراكم لمخلفات القمامة في ظل تقاعس الشركات المكلفه للنظافة بذلك، وقد تم التعامل الفوري مع تلك المشكلات بتوجيه الحملات لضبط القطاع، مؤكداً على إستمرارها للوصول للمستوى المأمول من المواطنين.