مصر | ضبط خادمة لارتكابها سرقة مشغولات ذهبية بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط خادمة لارتكابها سرقة مشغولات ذهبية بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من المدعو "م.ع.ل"، 44 سنة، مدير شركة، ومقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (جنيه ذهب، 2 سبيكة تزن 50 جرام عيار 24) مبلغ مالي 40 ألف جنيه من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة بالإنتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتحرر عن ذلك محضر جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين طرف المجني عليه والمترددين على العقار محل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها خادمة المجني عليه المدعوة "خ.غ.م"، 19 سنة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات والمعلومات أيدتها، وأقرت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وعلمها باحتفاظ المجني عليه بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية بمسكنه خططت لسرقتها، وفى سبيل ذلك استغلت عدم تواجد المجني عليه بالشقة محل البلاغ واستولت على المسروقات المشار إليه.

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وتم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالي 40 ألف جنيه المُستولى عليه، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلها " سيئ النية " بمبلغ مالي 78 ألف جنيه، وإنفاقها المبلغ المالي على متطلباتها الشخصية. وتم بإرشادها بمسكنها ضبط مبلغ مالي 40 ألف جنيه المُستولى عليه، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميلها " سيئ النية " بمبلغ مالي 78 ألف جنيه، وإنفاقها المبلغ المالي على متطلباتها الشخصية. وأمكن ضبط الأخير وبحوزته سبيكة وجنيه ذهب المستولى عليهما، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة أيدها واقر بقيامه بصهر السبيكة الثانية. وبسؤال المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.



وتحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الاصلى، وتولت النيابة العامة التحقيق

