مصر | ضبط 5 بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر في خصومة ثأرية بأسيوط

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استهدفت حملة أمنية أطراف الخصومات الثأرية بقرية المعابدة بأسيوط، ضبط 5 أشخاص أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر.

فقد قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقوات الأمن المركزى، بتوجيه حملة أمنية إستهدفت أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية المُقيم أفرادها بقرية المعابدة بدائرة مركز شرطة أبنوب لضبطهم وما بحوزتهم من أسلحة نارية، وضبط كافة أشكال المخالفات، حيث أسفرت الجهود عن ضبط (عدد 5 متهمين) وبحوزتهم (عدد 7 قطع سلاح نارى – عبارة عن 5 بنادق آلية - 2 بندقية خرطوش - وعدد 62 طلقة مختلفة الأعيرة )..وكذا ضبط ( مزراع ) مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن 7 سنوات فى قضية ضرب أفضى إلى موت.

وفى سياقٍ متصل تم إستهداف منزل ( مزارع – مقيم بذات القرية ) والذى بمجرد إستشعاره بوصول القوات قام بالفرار هاربًا، وبتفتيش مسكنه تم ضبط ( عدد 3 بنادق آلية، عدد 12 خزينة لأسلحة نارية، ماسورة رشاش جرينوف، عدد 15 شريط طلقات لرشاش جرينوف، عدد 173 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ) مخبئين داخل إحدى غرف المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

