مصر | ضبط صاحب مصنع لتجهيز الوجبات الغذائية في القطامية

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مصنع بدون تراخيص، لتجهيز الوجبات الغذائية فى القطامية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط صاحب مصنع لتجهيز الوجبات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية، لقيامه بإنتاج وتجهيز الوجبات مستخدما مواد غذائية خالية من أية مستندات "مجهولة المصدر" وضبط (3،255) طن "بطاطس- جبن رومى- جبن أبيض- دقيق- توابل- زيت طعام" معبأة داخل عبوات كمنتج نهائى بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطهيها، وتقديمها كوجبات جاهزة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه أثناء تواجده بالمصنع، وعثر بداخله على (3،255) طن من المنتجات الغذائيه مجهزة للبيع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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وبمواجهه صاحب المصنع اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تجهيز الوجبات الغذائية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه لمباشره التحقيقات.

وكان رجال مباحث قسم شرطة القطاميه، نجحت فى القبض على "م ع م"، صاحب مصنع وجبات غذائيه، لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.