مصر | ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية و6 كيلو حشيش بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية و6 كيلو حشيش بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (عنصر إجرامي، سن 35) حال تواجده بدائرة مركز شرطة البدرشين، لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية، وبحوزته (4 فرد خرطوش محلي الصنع - أدوات التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

وكما تم ضبط (عنصر إجرامي، سن 25) حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - فرد محلي الصنع وطلقة من ذات العيار - هاتف محمول -مبلغ مالي) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد المخدرة.