مصر | "رموه في الزراعات".. نهاية مأساوية لـ مزارع على يد أصدقائه خلال تنقيبهم عن الآثار

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى قيام المجني عليه بالتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع 5 أشخاص آخرين (صاحب مصنع منظفات - عامل - كهربائي - عاطلان)، وحال قيام المجني عليه بالنزول للحفر انهالت الرمال عليه مما أدى إلى وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 4 منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وقرروا أنه عقب وفاة المذكور أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمصنع المنظفات ملك الأول، قاموا باستخراجه باستخدام حبل ونقل جثته لمكان العثور باستخدام سيارة ملاكي ملك الأول لإخفاء جريمتهم، وأرشدوا عن المصنع وتبين أنه مكون من طابق واحد ووجود حفرة بعمق 5 أمتار، والأدوات المستخدمة للحفر، وكذا السيارة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

