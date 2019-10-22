مصر | ضبط 6 ملايين قطعة مستحضرات تجميل محظور استيرادها بميناء السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 ملايين قطعة مستحضرات تجميل محظور استيرادها بميناء السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة شرطة موانىء السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (263) كرتونة بداخلها (5،576،120 – خمسة ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ومائة وعشرون قطعة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأشكال) غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها دون الحصول على الموافقات اللازمة بالمخالفة بالقانون داخل إحدى الحاويات مشمولها (هدايا ومناظر جمالية) قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء العين السخنة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإسكندرية.

وبسؤال المفوض من صاحب الشأن (مستخلص جمركي)، نفى علمه بما تحتويه الحاوية من أصناف محظور استيرادها دون الموافقات اللازمة، وأن دوره يقتصر على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط القائمين على جلبها وتهريبها للبلاد.