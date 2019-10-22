مصر | تعرف على جهود الإدارة العامة للجوازات خلال أسبوع

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فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية: تم تنفيذ (7) أحكام قضائية متنوعة. فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية: تم تنفيذ (7) أحكام قضائية متنوعة. فى مجال ضبط قضايا التزوير: ضبط (24) قضية أبرزها: "إنتحال صفة – تزوير إقامات أجانب – أختام سفر ووصول". فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية: ترحيل (66 أجنبى )، ضبط (50 إقامات أجانب غير مشروعة)، ضبط (580 حالة تسلل غير شرعى "من وإلى البلاد"). تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يأتي ذلك فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ الشرعية فى مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية وإستخدامها فى إستخراج الوثائق المختلفة

أسفرت جهود الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع.. وذلك على النحو التالى: