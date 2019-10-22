مصر | ضبط موظف لقيامه بالاستيلاء على 60 ألف جنيه من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط موظف لقيامه بالاستيلاء على 60 ألف جنيه من المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من (سائق وشخصين آخرين - جميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) بقيام (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث بمديرية أمن الإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبلغ ( 60،000 ألف جنيه) مقابل توفير فرص عمل لهم بالخارج بإحدى الدول العربية.. إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكيين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.