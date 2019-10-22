مصر | تنفيذ 55947 حكما قضائيا متنوعا وضبط 137 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 55947 حكما قضائيا متنوعا وضبط 137 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 61 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهم).. وذلك على النحو التالى:-
(14) بندقية آلية.
(12) بندقية خرطوش.
(4) طبنجات.
(31) فرد محلى.
(468) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(195) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (55947) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(211) حكم جناية.
(17351) حكم حبس جزئى.
(3252) حكم حبس مستأنف.
(27466) حكم غرامة.
(7667) حكم مخالفة.
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (137) قضية مخدرات بحوزة (147) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 5،350كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6،462 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،028 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 100 جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 120 جرام ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،130 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 195 جرام).
عدد (2912) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (31) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (382) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين- 3 دراجات نارية).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (29710) مخالفة مرورية، (60) قضية بيئة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.