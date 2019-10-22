أخبار مصر

مصر | تنفيذ 55947 حكما قضائيا متنوعا وضبط 137 قضية مخدرات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 55947 حكما قضائيا متنوعا وضبط 137 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.
الحملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 61 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهم).. وذلك على النحو التالى:-
(14) بندقية آلية.
(12) بندقية خرطوش.
(4) طبنجات.
(31) فرد محلى.
(468) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(195) قطعة سلاح أبيض.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (55947) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(211) حكم جناية.
(17351) حكم حبس جزئى.
(3252) حكم حبس مستأنف.
(27466) حكم غرامة.
(7667) حكم مخالفة. 
فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (137) قضية مخدرات بحوزة (147) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 5،350كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6،462 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،028 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 100 جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 120 جرام ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،130 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 195 جرام).
عدد (2912) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (31) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (382) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين- 3 دراجات نارية).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (29710) مخالفة مرورية، (60) قضية بيئة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا