مصر | تنفيذ 55947 حكما قضائيا متنوعا وضبط 137 قضية مخدرات

الحملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 61 قطعة سلاح نارى بحوزة 58 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

(14) بندقية آلية.

(12) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(31) فرد محلى.

(468) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

(195) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (55947) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(211) حكم جناية.

(17351) حكم حبس جزئى.

(3252) حكم حبس مستأنف.

(27466) حكم غرامة.

(7667) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (6) متهمين، إرتكبوا (3) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (137) قضية مخدرات بحوزة (147) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 5،350كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6،462 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،028 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 100 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 120 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،130 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 195 جرام).

عدد (2912) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (31) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (382) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( سيارتين- 3 دراجات نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (29710) مخالفة مرورية، (60) قضية بيئة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

