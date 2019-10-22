مصر | بأسلوب "التتبع وكسر زجاج السيارات".. ضبط تشكيل تخصص في سرقة رواد البنوك وشركات الصرافة

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء محمد منصور مديرامن القاهره من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة رواد البنوك وشركات الصرافة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الاجراءات اللازمه.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بورود معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى، التي أكدت قيام 6 أشخاص (5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية- زوجة أحدهم) بتكوين تشكيلا عصابيا، فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات رواد البنوك وشركات الصرافة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" بإستخدام سيارة مملوكة لأحد عناصر التشكيل.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن ترددهم تم ضبط إثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى، فى سرقة متعلقات رواد البنوك وشركات الصرافة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام سيارة ملك أحدهم، وأن المبالغ المالية التى تحصلوا عليها من نشاطهم الإجرامى، تم تحويلها بإسم المتهمة المضبوطة من خلال شركات تحويلات الأموال لذوى باقى المتهمين بالدولة، التى يحملون جنسيتها، وأضافا بإشتراكهم فى ارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهما اتهماهما والهاربين بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى عناصر التشكيل الاجرامي لاتخاذ الاجراءات القانونيه تجاههم.