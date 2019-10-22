مصر | ضبط 20 أجنبيا عقب تسللهم بطريقة غير شرعية بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 20 أجنبيا عقب تسللهم بطريقة غير شرعية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 20 شخص يحملون جنسيات أجنبية حال تواجدهم بأسوان عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية.

فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تواجد عدد (20 شخص يحملون جنسية عدد من الدول الأجنبية) –بدائرة مركز شرطة كومبو بمديرية أمن أسوان، تمكنوا من الدخول للبلاد (تسلل) بطريقة غير مشروعة عبر الدروب الصحراوية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن أسوان والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تم ضبطهم وعددهم (20 شخص ) وبمناقشهم إعترف بقيام (أحد الأشخاص – جارى تحديده وضبطه) بتهريبهم.

وقد أمكن تحديد السيارة التى إستقلها المذكورين بتكثيف الجهود الأمنية تم ضبط قائدها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة كومبو) وجارى العمل على تحديد العناصر القائمة على التهريب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.