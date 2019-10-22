مصر | ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة سيدة بالإكراه بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخص انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة سيدة بالإكراه بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة)، بأنها حال تواجدها بأحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بتوقف إحدى السيارات وقام قائدها بالادعاء كونه ضابط شرطة، وأنها تقوم بالاتجار في المواد المخدرة، واستولى منها على (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي).

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبالكشف الفني عنها تم تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، سبق اتهامه في قضية "عميل مسروقات ").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة ضابط شرطة".