مصر | "يحملون جنسية عربية".. 5 يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة رواد البنوك بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يحملون جنسية عربية".. 5 يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة رواد البنوك بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة رواد البنوك وشركات الصرافة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام 6 أشخاص (5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية- زوجة أحدهم) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات رواد البنوك وشركات الصرافة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" باستخدام سيارة مملوكة لأحد عناصر الشكيل.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات رواد البنوك وشركات الصرافة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام سيارة ملك أحدهم، وأن المبالغ المالية التي تحصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي، تم تحويلها باسم المتهمة المضبوطة من خلال شركات تحويلات الأموال لذوي باقي المتهمين بالدولة التي يحملون جنسيتها، وأضافا باشتراكهم في ارتكاب عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجني عليهما اتهماهما والهاربين بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، جار تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.

