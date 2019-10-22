مصر | بـ"سلاح" و"مولوتوف".. القبض على 14 شخصا لإعدادهم لمشاجرة بحلوان

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بتجميع ذويه بدائرة القسم بقصد الإعداد والتجهيز للتشاجر مع آخر بسبب خلافات بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد ( 14) شخصا وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- عدد من الزجاجات تحوي مادة سريعة الاشتعال- عدد من العصا الخشبية "شومة").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإعداد للتشاجر مع (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، لوجود خلافات سابقة بينه وبين أحدهم.