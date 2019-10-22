مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالنزهة دون إصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالنزهة دون إصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم النزهة، صباح اليوم الثلاثاء، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى النزهة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.