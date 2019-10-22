شكرا لقرائتكم خبر عن ديناميكية جديدة يكتسبها التعاون بين روسيا وأفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

برئاسة مشتركة لكل من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الأفريقي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي حدث لم يشهده تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية من قبل، يكون منتجع سوتشى الروسي الواقع على البحر الأسود على موعد، غدًا الأربعاء، مع انطلاق حلقة جديدة من حلقات التنمية على الصعيد الأفريقي الذي عززته مصر خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وأكسبته ديناميكية جديدة.

ساعات قليلة وتبدأ فاعليات أول منتدى اقتصادي روسي أفريقي، والتي تستمر على مدى يومين، بالتزامن مع القمة الروسية الأفريقية، التي تعد هي الأخرى أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية- الأفريقية، وتمتد مناقشاتها لملفات عديدة ومتنوعة يتناول خلالها، قادة ورؤساء الدول الأفريقية بالبحث والمناقشة مجمل العلاقات المشتركة، بما في ذلك آفاق التعاون في المجال الاقتصادي، والوضع الراهن وآفاقه، بالإضافة إلى كثير من المسائل الملحة للاقتصاد العالمي.

يشارك في القمة رؤساء الدول الأفريقية، وممثلو المؤسسات الحكومية ورجال الأعمال والخبراء من الجانبين، والمؤسسات التكاملية النشطة في القارة الأفريقية، بهدف دعم طريق إفريقيا الثابت نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وإنشاء عمليات تكامل متبادل المنفعة في إطار الاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للقارة.

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وسيتمخض مؤتمر سوتشى الاقتصادي عن دينامكية إيجابية في حجم التجارة وتدفقات الاستثمار، فضلا عن مشروعات مشتركة يجري تطويرها في مجالات الصناعة الاستخراجية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم، حيث أعلن الرئيس بوتين من قبل جاهزية الشركات الروسية لتزويد شركائها الأفارقة بإنجازاتها العلمية والتكنولوجية وخبراتها في تحديث البنية التحتية للطاقة والنقل والاتصالات، معربًا عن أمله في أن يتم من خلال المنتدى تحديد اتجاهات وأشكال التعاون الجديدة، وطرح المبادرات المشتركة الواعدة التي سترفع حجم التعاون الحالي بين روسيا وأفريقيا إلى مستوى نوعي جديد يؤدي إلى تنمية اقتصادات بلدانها ورفاهية شعوبها.

ويحفل برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصل روسيا اليوم في زيارة تستغرق عدة أيام بنشاط مكثف، فإلى جانب الرئاسة المشتركة للقمة والمنتدى، وحضور جلساتهما الصباحية والمسائية التي يتجاوز عددها الثلاثين، فإن هناك سلسلة من اللقاءات الثنائية المتوقع عقدها مع الرؤساء الآفارقة وكبار المسئولين الروس، بهدف تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وموسكو والدول الأفريقية.

وحرص الرئيس السيسى على تعزيز علاقات مصر بدول القارة السمراء، وكذلك بروسيا منذ توليه مقاليد الحكم في مصر، ودعمت الزيارات المتبادلة للسيسى وبوتين من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، كما دعمت الزيارات المتبادلة لسيادته والقادة الآفارقة علاقات القاهرة بدولهم، الأمر الذي عكس رغبة مصر القوية على تبادل الدعم السياسي والاقتصادي والتجاري على المستويين الإقليمي والدولي في ظل ما يواجه دول القارة والمنطقة من تحديات خارجية وداخلية تستهدف النيل من استقرارها السياسي وتشاركها معهم في رؤية موحدة لمواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النموالاقتصادي في البلاد.

وتتشعب العلاقات الثنائية وتتنوع بدءًا مما يتصل بدعم التنمية المشترك، والتبادل التجاري، وتشجيع وجذب الاستثمارات إلى دعم ركائز وضع أفريقيا على مسار التحول إلى قوة اقتصادية عملاقة، حيث يقوم الوزراء والمسؤولون المعنيون بمتابعة تلك الملفات، بتذليل العقبات التي تواجهها.

فيما تمتد دوائر التنسيق بين مصر وروسيا والدول الأفريقية وتتسع لتشمل تعزيز التعاون في مناقشة القضايا الإقليمية والدولية الأكثر إلحاحًا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة اتصالا بجهود التصدي للإرهاب، خاصة فيما يتعلق بانتقال الإرهابيين من مناطق عدم الاستقرار إلى دول أخرى، وارتكابهم لأعمال إرهابية بها.