شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة سفير أستراليا لجامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار جلين ماى، سفير أستراليا بالقاهرة، مقر جامعة الإسكندرية، الثلاثاء، حيث كان في استقباله، الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، وناقش الجانبان سبل توطيد التعاون عن طريق تبادل الطلاب عن طريق المنح والبعثات، وعقد اتفاقيات للتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأسترالية، واستقبال الطلاب المصريين للدراسة في الجامعات الأسترالية.

وأكد «الكردي»، خلال اللقاء، حرص الجامعة على تدعيم أواصر التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الاسترالية في المجالات العلمية والأكاديمية، وقدم شرحاً عن جامعة الإسكندرية ودورها الإفريقي لدعم الروابط الثقافية، والعلمية، والإنسانية مع الدول الأفريقية بما يصب في مصلحة مصر.

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واستعرض الاتفاقيات الدولية مع الجامعات العالمية المرموقة، والبرامج الدراسية بالجامعة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والتخصصات الفريدة ببعض الكليات التي تنفرد بها عن الجامعات الأخرى، ومراكز التميز بالجامعة ودورها في خدمة البحث العلمي، ومركز تعليم اللغة العربية للأجانب، مؤكداً استعداد الجامعة استقبال الطلاب الأستراليين الراغبين في الدراسة بمجالات اللغة والثقافة العربية، وكذلك التعاون في إجراء المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

سفير أستراليا بالقاهرة يزور جامعة الإسكندرية

بدوره، أشاد السفير الأسترالى بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مؤكدًا اهتمام أستراليا بالتعاون في المجالات العلمية والأكاديمية، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم منح دراسية للطلاب من جامعة الإسكندرية.

وقال السفير إن حكومة بلاده تدرس إنشاء جامعات أسترالية جديدة في مصر، موضحا أن استراليا يدرس بها حالياً أكثر من نصف مليون طالب من كافة أنحاء العالم ولديها 38 جامعة في دول مختلفة. وفى نهاية اللقاء، أهدى «الكردى» درع الجامعة للسفير تقديرا له.

حضر اللقاء، الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور قدرى إسماعيل عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.