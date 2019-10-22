شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التخطيط تفتتح فعاليات «قدرات التقييم الوطنية 2019» في نسخته السادسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من النسخة السادسة لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة راندة أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي مصر والتي أشارت خلال كلمتها إلى تبني أعضاء الأمم المتحدة جدول أعمال التنمية المستدامة والأهداف الأممية الـ١٧ في سبتمبر ٢٠١٥، موضحة أن الهدف من مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 يأتي في الوصول إلى من تخلفوا عن التنمية والقضاء على جميع أشكال عدم المساواة والتهميش مضيفة أن البيانات لا توفر معلومات كافية عن هؤلاء المهمشين والمتخلفون عن الركب حيث لا يتمتعون بأي مزايا في خطة التنمية.

وأكدت أبوالحسن على أهمية كرامة الأفراد في خطة التنمية المستدامة موضحة أن المؤسسات الوطنية والمشاركين في وضع خطة التنمية المستدامة ركزوا على وضع تعريف محدد للمتخلفين عن الركب وغير المستفيدين من برامج التنمية مشيرة إلى ضرورة تحديد الأسباب الجذرية لتخلفهم.

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وأضافت راندا أبوالحسن أن عملية التقييم تعمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي وتجارب الآخرين، لافتة إلى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء هيئة تدريس بالمؤتمر باعتبارهم شركاء في وضع أهداف التنمية المستدامة.

كما أثنت رندا أبوالحسن على الجهود المتميزة للحكومة المصرية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وتابعت أن مصر كانت من أوائل المتحركين في العالم لتسريع عملية التنمية المستدامة وتطبيق الحوكمة، والحرص كذلك على توفير برامج الحماية الاجتماعية، ورعاية حقوق المهمشين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لتعلن مصر في هذا السياق عام ٢٠١٨ عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد انتهت أمس من سلسلة الورش التدريبية التي تم عقدها على هامش مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 لتطلق اليوم فعاليات المؤتمر ليستمر حتي الخميس القادم، والذى ينعقد بمدينة الغردقة تحت عنوان «عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة التنمية المستدامة لعام 2030».