شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يأمر بتشغيل محطة «صرف أم بيومي» خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بتشغيل محطة الصرف الصحي بمنطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة خلال أسبوع واحد فقط، عقب تقدم أهالي المنطقة بشكاوى من بطء الأعمال بمشروع الصرف الصحي بالمنطقة.

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وعقد «مرزوق» اجتماعا تنسيقيا موسعًا، الثلاثاء، حضره كل من الدكتور عواد أحمد على، السكرتير العام، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس الجهازالتنفيذي للمياه والصرف الصحي، ونجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وإسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وممثلي شركة المياه والصرف الصحي والوكالة الألمانية GIZ- لمناقشة المعوقات التي تعترض الانتهاء من المشروع، وتم التنسيق الكامل وحلها فورًا، حيث أعطى تعليماته بسرعة تشغيل محطة رفع أم بيومي وإطلاق التيار الكهربي خلال أسبوع من تاريخه.

ومن جانبه، أفاد ممثلو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالبدء فورًا في إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي لشوارع جمال عبدالناصر وشارع أحمد عرابي الصغير وشارع مبارك وشارع حلمي عبدالرازق وشارع مسجد الرحمن، والانتهاء منها خلال شهرين من تاريخ تشغيل محطة رفع أم بيومي وتسلم المحطة فور إطلاق التيار الكهربائي.

كما تعهد مسئولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالبدء فورا في تنفيذ أعمال التنكيس والترميم للعقارات التي تأثرت من أعمال الحفر والمذكورة بقرار الترميم، مع سماح حي غرب بتنفيذ الثمانية أمتار الباقية بخط الانحدار قطر 500 متر بشارع مبارك، كما طالب المحافظ الوكالة الألمانية باستكمال الدراسات الخاصة بمشروع البنية التحتية بالمشاركة في الشوارع المرفقة لتنفيذ المشروع المقترح والبدء في تنفيذ المشروع فور انتهاء أعمال الصرف الصحي بمنطقة أم بيومي.