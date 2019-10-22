شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء ربط مدن البحر الأحمر بالشبكة القومية للكهرباء بـ1.2 مليار جنيه في فبراير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه تم الاتفاق مع محافظ جنوب سيناء على توفير منشآت الطاقة الكهربائية اللازمة للمدينة الصناعية المقرر إنشاؤها في أبوزنيمة، وسيتم تحويل فائض الكهرباء في جنوب سيناء والذي يبلغ ١٦٠ ميجاوات إلى المدينة الصناعية، مؤكدا استعداد وزارة الكهرباء توفير كل احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه في الوقت الحالي يجري تنفيذ مشروع لربط مدن ساحل البحر الأحمر بالشبكة القومية للكهرباء، رغم بُعدها الكبير عن الشبكة، ويتم تنفيذ خط كهرباء هوائي من مدينة القصير إلى مدينتي مرسى علم وبرنيس، ومن المقرر الانتهاء منه في شهر فبراير القادم بتكلفة تصل إلى مليار و٢٠٠ مليون جنيه، وبعدها سيتم الوصول بذلك الخط إلى مدينة شلاتين، التي يتم توفير الكهرباء لها حاليا عن طريق وحدات الكهرباء المتنقلة.

وأكد رئيس شركة القناة أنه في الفترة الماضية تم الانتهاء من توصيل الكهرباء لمدينة سانت كاترين بالشبكة الموحدة رغم بعدها عن الشبكة وأهميتها السياحية، موضحًا أن كل مدن جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر سيتم ربطها بالكامل بالشبكة القومية للكهرباء بدلًا من اعتماد بعضها على المحطات الغازية أو الوحدات المتنقلة.