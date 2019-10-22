شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطالب المدارس بحصر التجهيزات التكنولوجية لـ«النظام الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متمثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات، مديري المدارس الثانوى العام ( رسمى- رسمى لغات) باستيفاء بيانات التجهيزات التكنولوجية للمدرسة المرتبطة بمنظومة التعليم الجديدة.

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وشددت الإدارة في بيان، الثلاثاء، على أن يتم استيفاء البيان بالتعاون والتنسيق بين مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، ومسؤول المعلومات حتى يتم تسجيل البيان بكل دقة.

وأوضحت الإدارة أن البيانات المطلوب تسجيلها تتمثل في: نوعية نظام عمل المدرسة ( أصلية أو مستضافة صباحى / مستضافة مسائي، وبيانات التواصل مع مدير المدرسة وأخصائى التطوير بها، وبيانات أجهزة البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم ( من حيث فئة تجهيز المدرسة- نوع الجهاز- الماركة- الموديل- العدد )، على أن يتم طباعة التقرير ومراجعته بمنتهى الدقة واعتماده، ثم يسلم لرئيس قسم التطوير بالإدارة التعليمية واعتماده، ثم يسلم لمدير التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وتم التأكيد على أن المدرسة المستضافة ستقوم بتسجيل بيانات المدرسة وبيانات التواصل مع مدير المدرسة وأخصائى التطوير فقط، أما المدرسة الأصلية ( صاحبة المبنى ) هي التي ستقوم بتسجيل بيانات التجهيزات التكنولوجية.