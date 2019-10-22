شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ«زويل»: لا صحة لتغيير اسم المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإخبارية بخصوص تغيير الاسم، لافتاً إلى أن المشروع القديم كان ينص على أن تكون المدينة باسم «مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا- مدينة زويل»

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وقال «صدقي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن «مواد القانون ١٦١ لسنة ٢٠١٢ الخاص بمدينة زويل والذي يناقش حاليًا بمجلس النواب لتعديل بعض بنوده حرص على ضمان استقلالية مدينة زويل ووضعها تحت رعاية الدولة المصرية في ظل اهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا».

وأشار إلى أن «لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب رفضت هذا المقترح المقدم من الحكومة وأبقت على الاسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وهو ما أقره مجلس النواب خلال مناقشته للقانون في جلسته العامة التي ناقش فيها التعديلات المقترحة في حضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار الذي سيرأس بصفته مجلس الأمناء المكون من ١٥ شخصية علمية بارزة على ان يتم تشكيل مجلس إدارة للمدينة من علماءها ومديري المراكز البحثية بها يضع استراتيجية المدينة وطريقة العمل بها في استقلالية تامة».

وتمنى «صدقي» أن «تسهم هذه التعديلات في وضع المدينة تحت مظلة الدولة لتتمكن من تقديم التمويل والدعم اللازم لها لتستمر في اداء مهمتها خاصة أنها حققت خطوات عظيمة خلال السنوات الأخيرة وبعد أن خرجت دفعات ثلاثة من جامعتها، إضافة إلى إسهامها في مسيرة البحث العلمي بالتعاون مع المراكز والجامعات المصرية».