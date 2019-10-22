شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أعمال تطوير وميكنة الإدارة العامة للتزييف والتزوير بوزارة العدل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كل من المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط، اليوم الثلاثاء، لافتتاح الإدارة العامة للتزييف والتزوير بمقر وزارة العدل.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط، لخدمة منطقة جغرافية واسعة تتضمن عدد كبير من المواطنين القاطنين بدوائر محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبنى سويف، بحضور المستشار خالد عبدالوهاب، مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي، والدكتور أيمن حسان، كبير الأطباء الشرعيين، والدكتورة إلهام مرزوق، رئيس الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير.

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شملت أعمال التطوير بالمكتب الأعمال الإنشائية والتجهيزات والتأثيث، فضلًا عن تطبيق نظام ميكنة حديث يتيح الاستعلام الفوري عن كل الإجراءات التي تمت في مختلف القضايا الواردة للإدارة، وذلك بعد تصنيفها وفرزها وأرشفتها وحفظها إليكترونيًا بأعلى درجات التأمين من خلال مجموعة من الخوادم مخصصة للإدارة طبقًا للمواصفات القياسية ومصفحة ومؤمنة بالكامل، كما يتميز هذا النظام بأنه يختصر الوقت المستهلك في الدورة المستندية للقضية ويقضى على تراكم القضايا نظراً لأنه يعمل على إلغاء جميع الدفاتر الورقية، ويعتمد نظام التوزيع الآلي للقضايا على الخبراء فور ورودها.

كما شملت أعمال التطوير إنشاء 6 غرف استكتاب مستقلة ومزودة بكاميرات لرصد وتسجيل أي تجاوز من أطراف الخصومة أثناء إجراء عملية الاستكتاب، وتتميز بأنها منفصلة عن مكاتب الخبراء المتواجد بها أجهزة الفحص، مما يمنح الخصوصية للخبراء أثناء أداء مهامهم ويضمن الحيدة أثناء تنفيذ المأموريات المكلفين بها.

وتم استحداث نظام الانتظار الرقمي وتخصيص أماكن انتظار مناسبة لمرافقي الخصوم سواء من مندوبي النيابة العامة أو الجهات الشرطية.

افتتاح أعمال تطوير الإدارة العامة للتزييف والتزوير بوزارة العدل

افتتاح أعمال تطوير الإدارة العامة للتزييف والتزوير بوزارة العدل

افتتاح أعمال تطوير الإدارة العامة للتزييف والتزوير بوزارة العدل

افتتاح أعمال تطوير الإدارة العامة للتزييف والتزوير بوزارة العدل

افتتاح أعمال تطوير الإدارة العامة للتزييف والتزوير بوزارة العدل

افتتاح أعمال تطوير الإدارة العامة للتزييف والتزوير بوزارة العدل

افتتاح أعمال تطوير الإدارة العامة للتزييف والتزوير بوزارة العدل