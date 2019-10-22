شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مصر على قرار بريطانيا استئناف رحلات الطيران لشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت وزارة الطيران المدنى بقرار الحكومة البريطانية برفع الحظر المفروض على رحلات الطيران البريطاني إلى منتجع شرم الشيخ العالمي.

وقالت في بيان لها أن هذا القرار يعد مؤشراً للعلاقات والثقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وتتويجاً للتنسيق الإستراتيجى الذي تم بين حكومة الدولتين.

هذا وتأمل وزارة الطيران المدنى أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.