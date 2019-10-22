شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن انخفاضًا جديدًا بدرجات الحرارة الأربعاء: أمطار رعدية وشبورة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً، الأربعاء، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها على كافة الأنحاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد.

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والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية والبحر الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «21- 27»، إسكندرية «22- 25»، قنا «21- 32»، الأقصر «23 – 32»، أسوان «23 – 34».