شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وشركة «بي. تك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقعت نقابة الصحفيين بروتوكول تعاون مع شركة «بي. تك» للتجارة والتوزيع برئاسة الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور الكاتب الصحفي محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على البروتوكول.
وينص البروتوكول الذي تم توقيعه على تقديم عرض مميز للصحفيين لبيع جميع أنواع السلع المعمرة بالتقسيط المريح، وبدون مقدم مع منح الصحفيين فترة سماح شهرين قبل سداد القسط الأول.
من جانبه، قال حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف العام على البروتوكول، إن العرض المقدم من شركة «بي. تك» يشمل جميع أعضاء نقابة الصحفيين بالقاهرة وفرع الإسكندرية وجميع اللجان الفرعية بالمحافظات.
كما يشمل العرض جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، مؤكداً أن جميع المشتريات بالتقسيط وبدون مقدم نهائياً وبضمان بدل التدريب والتكنولوجيا.
وأشار «الرمحي» إلى أن العرض يشمل شراء جميع السلع من شركة «بي. تك» بالتقسيط على 12 شهر بدون مقدم وبفائدة 14%، مشيراً إلى أن سعر الفائدة للمواطن العادي هي 25% إلا أن الشركة منحت الصحفيين تخفيضاً على سعر الفائدة بلغ 11% ليتم البيع للصحفيين بفائدة 14% فقط.
وأكد حماد الرمحي أن العرض المقدم من شركة «بي. تك» يشمل إعفاء الصحفيين نهائياً من رسوم الاستعلام والتي تقدر بنحو 100 جنيه، كما أن عملية البيع تتم مباشرة ومن خلال فروع شركة «بي. تك» على مستوى الجمهورية بدون أي إجراءت استعلام، سواء في عنوان العمل أو السكن، كما أن عملية تسليم البضائع للصحفيين تتم من أي فرع من فروع شركة «بي. تك» على مستوى الجمهورية.
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