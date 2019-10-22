شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع قيود الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، قيود السفر إلى شرم الشيخ بجنوب سيناء.

وأبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون: «لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك. يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية».

وأضاف مويسون: «سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات في المستقبل».

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بدوره قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: «إن الإعلان يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر. سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية. وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا».

ونصحت وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث على موقعها الرسمي بالسفر إلى شرم الشيخ المحيط، ورشحت للسائحين والزائرين مناطق المطار وشرم المايا، والهضبة، وخليج نعمة، وخليج القرش ونبق لزيارتها.

وزاد عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ. وزار مصر ما يقرب من 415 ألف سائح في عام 2018.

يذكر أن بريطانيا، علقت الرحلات الجوية المباشرة إلى شرم الشيخ في أكتوبر 2015، وعملت حكومة المملكة المتحدة مع السلطات المصرية لاستئناف الرحلات الجوية، وتم استئنافها اليوم.

وطالبت حاملي جوازات السفر البريطانية بضرورة التعاون بشكل كامل مع مسؤولي الأمن في المطارات المصرية، حيث يتم تطبيق إجراءات أمنية إضافية للرحلات الجوية المغادرة من مصر إلى المملكة المتحدة.