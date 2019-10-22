شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يشارك في الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، فعاليات الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بأفريقيا ضمن أنشطة أسبوع القاهرة الثاني للمياه.

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ورحب الوزير، في كلمته بـ«جاكسون مثيمبو»، وزيرالتخطيط بدولة جنوب أفريقيا، ومصطفى كُريبة، وزير النقل والأشغال العامة بدولة الجزائر، وإبراهيم مياكي، الرئيس التنفيذي للنيباد، والسفراء وللمعنين بالبنية التحتية والممثلين للدول الأفريقية، كما توجه «عبدالعاطي» بالشكر إلى بنك التنمية الأفريقي والذي ساهم في دعم المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بتمويل المشروعات الضخمة والطموحة في القارة الأفريقية التي ترعاها المبادرة.

وأشار وزير الري إلى أهمية التعاون الإقليمي بين البلاد في القارة الأفريقية في تنمية البنية التحتية للقارة، وأن النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر لن يأتي إلا بوجود بنية تحتية متطورة تعمل على ربط البلاد الأفريقية ببعضها وتعمل على دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي للقارة الأفريقية، وأنه يجب توجيه كل الدعم إلى مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود والتي يطلق عليها ممرات التنمية.

وأضاف «عبدالعاطي» أنه تم استعراض ما تم إنجازه بالمشروعات التي ترعاها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية والتي ترعاها الدول الأفريقية وتغطي المشروعات أربعة قطاعات للبنية التحتية، وهي (النقل، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه العابرة للحدود)، موضحاً أنه تم الاتفاق على أنه لابد من مضاعفة الجهود والتعاون لإنجاز تلك المشروعات الواعدة للنهوض بالقارة الأفريقية، والعمل على تبادل الخبرات في المجالات المختلفة بين البلاد الأفريقية، كما أنه لا بد من دعم الأمن والأمان في القارة الأفريقية كافة، لجذب المستثمرين والجهات المانحة لدعم مشروعات البنية التحتية بأفريقيا.