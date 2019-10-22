شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 269 شابًا منهم 33 من ذوي القدرات الخاصة للعمل بالقطاع الخاص بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن عدد المُعيَّنين بمديرية القوى العاملة بالسويس، من خلال شهادات القيد «كعب العمل»، المرتد إلى مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، من حمَلة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والعمالة الفنية وغير الفنية، من خلال المكاتب الخمسة التابعة للمديرية، بلغ 236 مُعيَّنا، فضلًا عن 33 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من 821 شابًا باحثًا عن العمل.

وقال «سعفان» إن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال سبتمبر الماضي بقياس مهارة 350 عاملًا على المهن المختلفة، فضلًا عن استخراج العدد نفسه من تراخيص مزاولة الحرفة للعمل سواء بالداخل أو الخارج، حيث يتم منح الشهادة بعد اجتياز الاختبارات التي تتم من خلال اللجان الفنية المُشكَّلة بالمديرية لهذا الغرض.

Advertisements

وأوضح حاتم جاد الرب، مدير المديرية، أن المديرية قامت بالتفتيش على 13 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر، فضلًا عن التفتيش على 205 منشآت لتنفيذ قانون العمل، بالإضافة إلى القيام بـ10 حملات تفتيشية.

وتابع «جاد الرب» أن المديرية عقدت 5 ندوات توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة.

وتلقت المديرية 51 شكوى فردية، تمت تسوية 12 منها وديًا، وإحالة 20 شكوى إلى القضاء، ومازالت هناك 19 شكوي تحت البحث والدراسة.